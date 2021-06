Corona-Absagen in Leonberg Schon wieder: Das Wengerterfest fällt flach

„Das ist unter diesen Bedingungen gar nicht zu schaffen“, sagt er. „Zumal nicht alle unserer Mitglieder durchgeimpft sind und manche auch Bedenken haben, in einer größeren Menge aktiv zu werden.“

Erntebitt-Gottesdienst am Sonntag

So wird am Samstag und am Sonntag vor der Michaelskirche und Ende Juli in der Feinau alles ruhig bleiben. Einen kleinen Trost hat Albert Kaspari dennoch: Der Erntebitt-Gottesdienst findet am Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr, statt. Diesmal im Pfarrgarten, wo schon mehrere Gottesdienste veranstaltet wurden. Pfarrer Dennis Müller gestaltet die Feier, der Posaunenchor des CVJM Eltingen ist dabei, ein erprobtes Helferteam des Obst-, Garten und Weinbauvereins packt mit an. Eigentlich war ein ökumenischer Gottesdienst geplant, doch der katholische Pastoralreferent Jürgen Oettel muss verletzungsbedingt passen.

100-Jahr-Feier am 2. Oktober

Und auf noch ein Ereignis freut sich Albert Kaspari: die offizielle 100-Jahr-Feier des Vereins am Samstag, 2. Oktober, in der Stadthalle. Der runde Geburtstag war bereits im vergangenen Jahr. Doch neben den Hocketsen im Freien fiel damals auch der offizielle Festakt Corona zum Opfer. Der Vorsitzende hatte einen zweiten Anlauf für den 12. Juni versucht, der allerdings ebenfalls nicht machbar war.

Waldfest eventuell im September

Nun also soll im Herbst das besondere Jubiläum gefeiert werden. Eine gute Gelegenheit, sich zu vergegenwärtigen, unter welchen harten Bedingungen die Menschen vor 100 Jahren buchstäblich ihr Brot verdienen mussten. „Das Programm, das eigentlich im vergangenen Oktober zum Tragen gekommen wäre, steht nach wie vor“, verspricht der Vereinschef.

Am kommenden Wochenende hätte auch der Musikverein Höfingen sein Waldfest gefeiert. Doch auch am Waldeck bleibt es still. Eventuell gibt es ein Ersatzfest im September, kündigt der Verein an.