Corona 84 Luftfilter für Leonberg

Vor allem am Nutzen der Kohlendioxid-Ampeln hatte sich im Kultus- und Sozialausschuss die Diskussion entzündet. „Eine Eieruhr die alle 20 Minuten klingelt und zum Lüften mahnt, erfüllt diesen Zweck auch“, meinte Frank Albrecht (SALZ). Also von dem Geld lieber weitere Lüfter bestellen. Auch David Korte (FDP) und Axel Röckle (Freie Wähler) fanden diese mögliche Einsparung für die Haushaltslage der Stadt gut. Und so stellte sich die Ausschuss-Mehrheit hinter den Vorschlag von Albrecht. Christiane Hug-von Lieven (SPD) konnte der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) beruhigen, dass bei der Zuteilung der Geräte alle gleich behandelt werden.

Eilentscheidung nicht mehr nötig

Martin Georg Cohn eröffnete dem Ausschuss die Möglichkeit, dass Leonberg sich gegebenenfalls der Ausschreibung der Stadt Stuttgart anschließen könnte, um Zeit zu gewinnen. Axel Röckle fand im Ausschuss Zustimmung für den Vorschlag, das Ganze als sogenannte Eilentscheidung des Oberbürgermeisters über die Bühne gehen zu lassen.

Doch der Gemeinderat entschied anders als der Ausschuss. Von einer gemeinsamen Ausschreibung mit Stuttgart wurde Abstand genommen. „Das bringt uns keinen Vorteil“, sagt Martin Georg Cohn. Auch die Empfehlung, auf die Kohlendioxid-Ampel zu verzichten, wurde kassiert. Dazu hatte die Stadt die Meinung der Schulen und Kitas eingeholt, die die Ampel gerne hätten. Und weil dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt wurde, die 84 Raumluftfilter und die 508 Kohlendioxid-Ampeln zu beschaffen, ist keine OB-Eilentscheidung mehr nötig.