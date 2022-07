Container in Gerlingen aufgebrochen Baustellen-Diebe schlagen erneut zu

Unbekannte haben zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch einen Baucontainer in der Bopserwaldstraße in Gerlingen aufgebrochen. Die Täter knackten zunächst das angebrachte Vorhängeschloss auf und entwendeten im Anschluss aus dem Inneren des Containers mehrere Baumaschinen der Marke „Hilti“. Die Höhe des Diebesgutes ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen, es wird aber von mehreren tausend Euro ausgegangen. Am Baucontainer entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Der Polizeiposten in Gerlingen nimmt unter der Telefonnummer 0 71 56 / 9 44 90 Hinweise entgegen.