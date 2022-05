Tatverdächtiger ist in Haft

Ende April erließ das Amtsgericht Stuttgart im Auftrag der Staatsanwaltschaft also einen Haftbefehl. Anfang Mai wurde der 42-Jährige von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart erlies einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.