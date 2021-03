Cohn schreibt an Kretschmann Der Handel muss am 8. März öffnen

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

All die Zahlen, die die Leonberger Center-Chefin im Brief an Kretschmann nennt, resultieren aus einer Umfrage, die die ECE, nach eigenen Angaben der größte Center-Betreiber in Deutschland, bei den eigenen Mietern gemacht hat.

Dabei sei nicht der Handel der Treiber des Infektionsgeschehens, erklären Fensterer und Cohn und berufen sich bewusst auf das Robert-Koch-Institut. Das hatte erst vor wenigen Tagen die Gefahr, die vom Handel ausgehen könnte, als „niedrig“ bezeichnet und eine Öffnung empfohlen, selbst wenn der Inzidenzwert mehr als 35 betrage. Lediglich bei der Zahl 50 sei eine Schließung zu diskutieren.

Keine erhöhte Infektionsgefährdung im Einzelhandel

Der Oberbürgermeister und die Center-Managerin sprechen im Schreiben an den Ministerpräsidenten zudem eine aktuelle Untersuchung der Berufsgenossenschaft für Handel bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz an. Demnach „kommt es bei der Arbeit im Einzelhandel nicht zu einer erhöhten Infektionsgefährdung“. Sie sei sogar unterdurchschnittlich.

Ohnehin würden 40 Millionen der 50 Millionen täglichen Kundenkontakte im Handel auf den Bereich Lebensmittel entfallen. Supermärkte waren während der Pandemie nie geschlossen. „Es geht daher um nur 20 Prozent der Kundenkontakte, aber um 50 Prozent der Jobs im Handel“, stellen Fensterer und Cohn fest.

Cohn: Click & Collect ist keine Alternative

Das von Winfried Kretschmann zuletzt oft positiv erwähnte Click & Collect-System, also die telefonische Bestellung und termingerechte Abholung, sei keine Alternative – im Gegenteil. Die Kosten für Ladenbetrieb und Personal, so argumentieren Center-Managerin und OB, seien zumeist höher als die Erlöse und würden die Verluste des Handels nur erhöhen. Fazit der Kauffrau und des Politikers in dem Brief: „Die Situation im Handel ist dramatisch und existenzbedrohend.“

Oberbürgermeister Cohn hatte sich schon mehrfach kritisch über einen Lockdown geäußert und „gravierende Folgen für unser Gesellschaftsleben“, befürchtet. Auch eine Öffnung der Restaurants hält er in enger Kooperation zwischen Wirten und Ordnungsamt für machbar.