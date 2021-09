Clubschau der Leonberger Hunde Der Leonberger Löwe aus Estland

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das stolze Tier eines Visionärs

Alles begann im 19. Jahrhundert

Im Laufe der Jahre kreuzte er weitere Bernhardiner sowie Pyrenäen-Berghunde ein, um das von ihm gewünschte Erscheinungsbild der Hunde zu perfektionieren. Die ersten Leonberger, so wie wir sie heute kennen, kamen 1846 zur Welt. Die großen und gutmütigen Hunde wurden auch außerhalb der Stadt immer beliebter und dienten bis zum Krieg als Wach- oder Zughunde. In den Wirren der Weltkriege und in der Not der Nachkriegszeiten, in denen kaum jemand einen so großen Hund ernähren konnte, ging die Zahl der Leonberger Hunde stark zurück. Ein paar wenigen Liebhabern ist es zu verdanken, dass die Leonberger-Rasse vor dem Aussterben bewahrt wurde.

Kein Leonberger gleicht dem anderen

Mittlerweile gibt es Leonberger Hunde auf der ganzen Welt. 165 von ihnen sind in diesem Jahr zu der Clubschau am Vereinsheim am Tiefenbach angereist.

Im Wettbewerb werden in erster Linie die äußerlichen Merkmale des Leonbergers bewertet. Dabei hat es die internationale Jury nicht einfach, denn kein Leo gleicht dem anderen. Zwar gibt es gewisse Standards für diese Hunderasse, nach denen zum Beispiel der Körperbau und der Kopf bewertet werden, aber vor allem bei der Fellfarbe gibt es große Unterschiede, von Löwengelb über Rotbraun bis Dunkelbraun ist alles dabei. Und der Hund muss sich vor der Jury von seinem Halter gut präsentieren lassen.

Am besten gelungen ist das einer Hündin aus England: Brynarian Balalaika heißt der beste Hund des Tages. Die Hundedame gehört Luise Baldwin. Einen anderen wichtigen Wettbewerb hat ebenfalls eine Engländerin gewonnen – die aber aus Baden-Württemberg stammt: Ann-Katrin Geiger hat mit ihrer Hündin Khaimas’ Hello little Girl den Veteranenwettbewerb, das sind ältere Hunde, bei den Weibchen gewonnen.

Aber auch Leonberg - Cardamine’s Caribbas weite Anreise hat sich gelohnt: der estnische Rüde der Familie Room holte Platz eins bei den männlichen Veteranen.