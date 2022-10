Citystreife Friolzheim bilanziert Parkverstöße und unverschlossene Schultüren

Keinerlei ortspolizeilichen Rechte

Dreimal wurden Jugendliche mit Alkohol an der Schule, am Betzenbuckel oder auf dem Spielplatz Brühl angetroffen. Die jungen Leute mussten ihre Hinterlassenschaften aufräumen, und das Team hat sie dann des Platzes verwiesen. Ebenso gerieten Müllablagerungen unter anderem an der Waldhütte und Graffiti in der Unterführung Mönsheimer Straße ins Visier der City-Streife, doch die Übeltäter waren in diesen beiden Fällen bei deren Eintreffen längst über alle Berge.