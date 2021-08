Citylauf Leonberg Spende geht an die Flutopfer

Leonberg - Seit elf Jahren veranstaltet Eberhard Trinkner mit seinem Organisationsteam den Citylauf in Leonberg. Erstmals wurden die Strecken coronabedingt nach außerhalb der Stadt verlagert. Mit den finanziellen Überschüssen wurden stets lokale Vereine und Einrichtungen unterstützt. Dieses Mal verhält es sich hier ein wenig anders. „Wir haben unter anderem 2000 Euro für den Wiederaufbau des Lebenshilfehauses in Sinzig gespendet, in dem durch das Hochwasser zwölf Menschen mit Behinderung ums Leben kamen“, sagt Eberhard Trinkner.