Citylauf Leonberg Rekordbeteiligung beim Citylauf

Wiederholungstäter Nach seinem Triumph über die zehn Kilometer 2019 ließ der aus dem Sudan stammende und in Gerlingen lebende Yassin Osman auch diesmal die Konkurrenz hinter sich. Dabei konnte der 28-Jährige verletzungsbedingt nicht richtig trainieren. Auch in Leonberg schmerzten die Schienbeine. „Vielleicht muss ich noch einmal ein halbes Jahr Pause machen“, sagte Osman im Ziel. Nach dem Startschuss ließ er die Konkurrenten zunächst gewähren. Als es ihm nicht schnell genug ging, setzte er sich nach 700 Metern an die Spitze. In 31:40 Minuten war er am Ende nur neun Sekunden langsamer als bei der Hitzeschlacht von vor drei Jahren mit Temperaturen von 30 Grand und mehr. Machen die Verletzungsprobleme keinen Strich durch die Rechnung, will er am 9. Juli über die zehn Kilometer beim Citylauf in Ludwigsburg an den Start gehen.