Citylauf Leonberg Klarer Auftrag: „Lasst nicht nach!“

Es ist nicht so einfach, beim Leonberger Citylauf den Überblick zu behalten. In diesem Jahr war der Andrang besonders groß. 1740 Teilnehmer hatten gemeldet, ins Ziel kamen 600 Jugendliche und Erwachsene sowie 920 Kinder und Schüler. Wenn dann die Technik nicht einhundertprozentig mitspielt, geht schnell mal etwas unter. So ist es der Renningerin Gudrun Vogl, zigfache Deutsche Meisterin und WM-Dritte dieses Jahres über zehn Kilometer und im Halbmarathon, Ende Juni ergangen. Im sicheren Gefühl, den Zehn-Kilometer-Lauf ihrer Altersklasse W 70 in Leonberg gewonnen zu haben, hielt sie sich schon zur Siegerehrung bereit. Aufgerufen wurde sie jedoch nicht. Vermutlich wegen eines technischen Defekts tauchte sie in den Ergebnislisten gar nicht auf.