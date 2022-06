Citylauf Leonberg Kinder und Schüler wollen wieder laufen

Weil in den Vorjahren immer rund zehn bis 15 Prozent der angemeldeten Kinder und Schüler am Veranstaltungstag nicht an der Startlinie gestanden haben, richtet Eberhard Trinkner einen Appell an Eltern, Lehrer und auch an die jungen Teilnehmer, bei Anmeldung dann auch tatsächlich zu laufen. Pro Startnummer und für die Zeitmessung bei den Schülern entstehen dem Veranstalter Kosten. Im Gegensatz zum Ludwigsburger Citylauf (9. Juli), bei dem Schüler acht Euro Startgebühren zahlen müssen, ist die Teilnahme in Leonberg für den Nachwuchs kostenlos. Dies, so Trinkner, sei in Zukunft aber nur aufrecht zu erhalten, wenn keine unnötigen Kosten entstehen.

Die Rekordmarke liegt bei 1562 Meldungen

Für die Wettbewerbe über fünf und zehn Kilometer (Start um 20.20 Uhr) liegen bislang 380 Meldungen vor. Auch hier rechnet Eberhard Trinkner noch mit steigenden Zahlen. „Das Anmeldeverhalten hat sich verändert. Es wird immer kurzfristiger“, hat er im Laufe der Jahre beobachtet. Ob die Rekordmarke von 1562 noch erreicht wird, ist offen. Prominentester Name in der Liste für die zehn Kilometer ist bislang Sören Becker vom GSV Maichingen. Der Zweitplatzierte des Jahres 2019 hat in diesem Jahr den Halbmarathon in Warmbronn gewonnen und nahm zuletzt am Rennsteiglauf im Thüringer Wald teil.

Es sind also noch weitere Meldungen erwünscht – bei den Teilnehmern wie auch bei den Helfern. 125 an der Zahl sind nötig, um die Veranstaltung zu stemmen. Trinkners Hilferuf: „Wir brauchen noch rund 30.“

Teilnahme Voranmeldungen für Kinder- und Schülerläufe sowie für den Fünf- und Zehnkilometerlauf sind möglich bis zum 22. Juni unter www.citylauf-leonberg.de. Nachgemeldet werden kann für die Hauptläufe am 24. Juni (15.30 bis 19 Uhr) sowie am 25. Juni ab 15 Uhr bis eine Stunde vor dem Start (jeweils Festplatz Steinstraße).