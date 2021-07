Citylauf Leonberg Die Corona-Regeln werden eingehalten

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie

Zur Wahl stehen eine Fünf- oder eine Zehn-Kilometer-Strecke. Die kürzere Strecke verläuft ausschließlich in der Glemsaue, der längere Kurs führt in den hügeligen Wald östlich von Leonberg. Umkleide- und Duschmöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung, es gibt keine Bewirtung, kein Rahmenprogramm und auch keine Siegerehrung. Dennoch sind Preise ausgelobt: für die jeweils ersten drei der Gesamtwertung, der Altersklassenwertung und für die drei schnellsten Mannschaften.

Soziales Engagement und Inklusion

Ein großes Anliegen der Citylauf-Organisatoren sind soziales Engagement, Toleranz und Inklusion. Seit der ersten Auflage im Jahr 2010 spendet das Team erwirtschaftete Überschüsse ausschließlich an Leonberger Vereine, Organisationen und Einrichtungen, die bestimmte Kriterien – zumindest in einem Bereich – erfüllen. Diese sollten den Sport fördern oder Jugendarbeit leisten. Sie sollten Mitmenschen unterstützen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Oder sie sollten Beiträge zum Schutz der Umwelt leisten.

Das Citylauf-Team ist stets auf viele Helfer und Förderer angewiesen, damit eine Veranstaltung in dieser Größe überhaupt gestemmt werden kann. Dankbar nehmen sie auch die Hilfe des muslimischen Ahmadiyya Gemeindevereins an, der in der Stadt die Werbe-Plakate aufhängt und sie nach der Veranstaltung wieder abnimmt.

Seit sechs Jahren sind die Mitarbeiter des Treffpunktcafés B 21 dabei, organisieren – vorausgesetzt die Strecke verläuft durch die Stadt – an der Ecke Hindenburg- und Bismarckstraße eine Fanmeile oder werden als Streckenposten eingeteilt. Schüler der Karl-Georg-Haldenwandschule starten seit ein paar Jahren regelmäßig beim Citylauf. „Uns ist wichtig, dass sie integriert werden, daher gibt es keinen gesonderten Lauf für Menschen mit Behinderung“, sagt Trinkner.

Und das Serviceteam der Lebenshilfe ist auch jetzt am Samstag dabei, verteilt im Zieleinlauf – selbstverständlich nach Corona-Regeln – die kleinen Teilnehmergeschenke an die Finisher.

Regeln beim Citylauf

Abstand

Ein Start ist nur in einem gebuchten Zeitfenster gewährleistet. Im Startbereich (und auf der Strecke) ist es keine Pflicht, Mund-/Nasenmaske zu tragen, allerdings muss strikt auf den Abstand zu anderen Personen geachtet werden. Die am Boden markierte Startposition ist zügig einzunehmen.

Rechtslaufgebot

Auf der gesamten Strecke gilt „Rechtslaufgebot“. Der Anfang und das Ende von zwei kurzen Abschnitten mit „Begegnungsverkehr“ sind gekennzeichnet. Beim Überholen ist auf den Abstand von 1,5 Metern zu achten. Kurz hinter der Ziellinie liegt das Teilnahmepräsent bereit. Der Zielbereich ist so früh als möglich wieder zu verlassen.