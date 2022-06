Citylauf Leonberg begeistert Mehr als 1000 Nachwuchsläufer

Damit alles in geordneten Bahnen ablaufen kann, wurden für die Kinderläufe von 17.20 Uhr an vier Zeitfenster im Zehn-Minuten-Takt eingerichtet. Außerdem wird eine Zone eingerichtet, in der sich die jeweilige Altersgruppe vorbereiten kann, während die Gruppe davor bereits auf der Strecke ist. Eberhard Trinkner appelliert in diesem Zusammenhang an alle Eltern, Betreuer und begleitenden Lehrer, unbedingt auf die Ansage des Moderators zu achten. Bei möglicherweise noch größerer Resonanz in Zukunft müsse darüber nachgedacht werden, den Zeitplan zu ändern.