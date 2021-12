Citylauf in Leonberg Führt die Strecke nächstes Jahr durch die Stadt?

Leonberg - Noch vor drei bis vier Wochen ist das Organisationsteam des Leonberger Citylaufs überzeugt gewesen, die zwölfte Auflage der Sportveranstaltung am 25. Juni 2022 in seiner ursprünglichen Form starten zu können – also nicht außerhalb der Stadt, wie dieses Jahr. „Jedoch hat uns die neue, hoch ansteckende und sich schnell ausbreitende Virusvariante Omikron aktuell dazu veranlasst, die alternative Form des Citylaufs von diesem Jahr auch in 2022 wieder in Betracht zu ziehen“, sagt der Organisationschef Eberhard Trinkner.