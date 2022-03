City-Streife Heimsheim Stadt bekommt private Ordnungshüter

Die Beschäftigten der Firma DSS Security, die auch in Friolzheim tätig ist, sollen besonders die Brennpunkte kontrollieren, an denen sich Feiernde abends und am Wochenende treffen, etwa am Waldspielplatz, am Beachvolleyballfeld, an der Schutzhütte, auf dem Betzenbuckel oder im Schlosshof und am See.