Cidre aus dem Strohgäu Ein Ditzinger und viel Liebe zum Streuobst

Es war schließlich der Hemminger Ortspomologe Matthias Braun, der anno 2018 Urs Renninger im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen bittersüße Äpfel präsentierte. „Danach haben wir einen Baum nach dem anderen entdeckt.“ Nach viel Recherche sei es zur Ernte 2020 gelungen, mehrere uralte Bäume der vom Jahr 1880 an nach Württemberg eingeführten sogenannten bittersüßen Stammbildner Généreuse de Vitry, Pomme d’Or sowie Roter Fresquin auf den Streuobstwiesen im Strohgäu ausfindig zu machen. „Das war ein Traum für mich“, erinnert sich Urs Renninger.

Höfinger Baum trägt 700 Kilo Äpfel

Genauso gut wie an den Tag, an dem ihn „fast der Schlag getroffen“ habe. Urs Renninger hat eigene Wiesen samt einer kleinen Baumschule, er kümmert sich aber auch um die Bäume anderer: So pflegt er einige der Stadt Ditzingen sowie von Privatbesitzern, die entweder keine Zeit, keine Möglichkeit oder kein Interesse daran haben, und darf das Obst verwenden. Immer auf der Suche nach Grundstücken meldete sich Urs Renninger einmal auf eine Anzeige – und befand sich wenig später in Höfingen vor einem mindestens 80 Jahre alten Exemplar mit der Sorte Généreuse de Vitry. „Zehn Jahre vorher hätte ich nicht gecheckt, was da vor mir steht“, sagt Urs Renninger. Der Ertrag des Höfinger Baums, 700 Kilo Äpfel, sei massiv. Vor dem Hintergrund des Klimawandels pflanzt der 29-Jährige nach „drei krassen Dürrejahren“ vor 2021 auf seinen Wiesen auch den kasachischen Urapfel. Der brauche wenig Niederschlag.

Mehr Obst bedarf mehr Platz für die Produktion

Im Rahmen seines Naturcidre-Projekts baut Urs Renninger mittlerweile mehr als 100 verschiedene Apfel-, Birnen- und Quittensorten an. Er, der erst Bauingenieurwesen und hinterher Agrarwissenschaften studiert hat, will eines Tages von Cidre und Poiré leben können, einen eigenen Laden besitzen. Er habe sich vorgenommen, Vollgas bei den Pflanzungen zu geben, bis er 30 Jahre alt sei. Dafür benötigt er weitere Grundstücke. Sie zu finden, sei mit Glück verbunden, sagt der Ditzinger, der zudem bekannter werden will. „Und dann stellt sich die Frage nach der Betriebsstätte.“ Denn wenn er mehr Obst hat, bedarf es mehr Platz, um es zu pressen, zu verarbeiten und zu lagern. Zurzeit geschieht das in der Ditzinger Autenstraße, vor und hinter der Kellertür. „Es ist schwer, Räume mit den erforderlichen Bedingungen zu finden“, weiß Urs Renninger: Für die Gärung des Cidres in Fässern und Flaschen sind Temperaturen von unter zehn Grad ideal. Von der Ernte bis zum fertigen Produkt vergeht etwa ein Jahr. Neuerdings bietet Urs Renninger auch Streuobstspaziergänge an mit vielen Infos über die Produkte.

Informationen Wer Interesse hat oder sich allgemein informieren will, kann die Homepage naturcidre.de des 29-Jährigen besuchen.