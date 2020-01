Chronisch kranke Kinder in Böblingen Wenn Eltern am Limit leben

„Viele gehen außer Haus und tun so, als wäre alles in Ordnung“, sagt McCutcheon. Auf die Frage, wie es ihr geht, antworte sie immer, dass es ihr gut gehe, erzählt Daniela, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Denn ihre Erfahrung sei: Wenn man die wahren Gefühle auspacke, seien die Menschen überfordert. Aber diese Fassade einer heilen Welt ist nur ein Schutzschild, das wird im Gespräch klar. Dahinter brodelt es. Denn der Tagesablauf mit einem chronisch kranken Kind lässt wenig Freiraum. Medikamente müssen immer zur genau gleichen Zeit verabreicht werden, Anträge etwa für behindertengerechte Kindersitze müssen geschrieben werden, die manchmal schon wieder veraltet sind, bis sie genehmigt werden. Fahrten in die Kita oder Schule müssen organisiert werden – dem Fahrdienst muss genau erklärt werden, wie mit der jeweiligen Behinderung umzugehen ist. Das sind nur wenige Beispiele aus den Erfahrungen der drei Frauen. Viele müssen sich außerdem darum kümmern, dass sich die anderen Kinder nicht vernachlässigt fühlen und die Partnerschaft nicht zerbricht. Dabei belastet sie schon das Schicksal ihrer Kinder genug.