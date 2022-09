Christoph 41 Ein Baustein für die Klinik-Qualität

Denen schließt sich die Leonberger CDU an und nutzt den Termin im Krankenhaus auch dafür, Flagge zu zeigen. „Beim Thema Christoph 41 sind wir nicht einig mit unserer Landesregierung, wir setzen uns ganz eindeutig für den Standort Leonberg ein und nutzen dafür im Hintergrund unsere Kanäle“, sagt Oliver Zander, der Vorsitzende des Stadtverbands Leonberg. Einen Brief hat er bereits an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und an den Innenminister Thomas Strobl geschickt. Eine Antwort steht noch aus. „Ein Baustein für die Qualität des Leonberger Standorts ist doch auch der Standort des Rettungshubschraubers“, sagte Zander. Er plädiert für einen weiteren Standort im Raum Tübingen. „Wir müssen bereit sein, für die Gesundheit der Menschen Geld zu investieren, so wie es auch der Klinikverbund Südwest mit seinen Krankenhäusern macht.“