Christian Wagner und das Impfen Geimpfte verwandeln sich in eine Kuh

1796 sterben 15 Kinder im Dorf an den Pocken

Unser Warmbronner Leser Hans Uwe Arnold hat das Zitat in dem Buch „Warmbronn – Geschichte eines altwürttembergischen Fleckens“ von Monica Mather und Renate Stäbler entdeckt. Die Ablehnung Christian Wagners basiert auf der Zwangsimpfung gegen Pocken. Die gefährlichen Blattern – in Warmbronn sagte man „Blätter“ dazu – haben über Jahrhunderte hinweg in Europa Millionen Menschen dahingerafft. Noch im 18. Jahrhundert starben besonders Babys an dem pustelartigen Ausschlag an Gesicht, Armen und Beinen sowie hohem Fieber.