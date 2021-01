Christian-Wagner-Bücherei Rutesheim Die Wiederentdeckung des Lesens

Viele Ruteheimer und Perouser haben 2020 die Bücherei neu für sich entdeckt. Insgesamt 1901 aktive Kunden stehen am Ende des Jahres in der Kartei. Davon sind 203 neu in Rutesheim und 20 in Perouse (insgesamt 494 Kunden) hinzugekommen. In Perouse schätzen die Kinder die Bücherei – hier machen die jungen Leser bis zwölf Jahre etwa ein Drittel aus, in Rutesheim etwa ein Fünftel.

Neun Mitarbeiterinnen teilen sich die 3,45 Stellen des Bücherei-Teams. „Eine wichtige, aber zeitaufwendige Aufgabe des Teams ist es, den Medienbestand immer aktuell und in gutem Zustand zu erhalten“, erklärt die Bücherei-Leiterin. Mehr als 2500 neue Medien haben 2020 den Bestand aufgefrischt – Romane, Sachbücher, Kinderbücher, Brettspiele, Hörbücher, DVD und eBooks, letztere über den Verbund eMedien Baden-Württemberg. Fast 1500 veraltete und zerschlissene Medien wurden aus dem Bestand genommen.

Die Tonies sind der Renner

Neu im Bestand der Bücherei und gleich ein großer Erfolg sind die vorerst 43 Tonies. Das sind Hörfiguren, verpackt in handliche Blechdosen. Sie begeistern vor allem die jüngsten Besucher. Jeder Tonie bringt seine eigene Geschichte mit. Steht er zum ersten Mal auf der Toniebox, wird sein Inhalt aus der Cloud geladen. Danach kann er von überall abgespielt werden – auch ohne WLAN.

Die Bücherei ist mittlerweile auch ein wichtiger Ort für Veranstaltungen vom Vorlesen bis zum Basteln, vom Zuhören bis zum Genießen. Hier sind auch die Rutesheimer Onliner zugange und das örtliche Repair-Café. Vor dem ersten Lockdown sowie nach der Öffnung der Bücherei (unter Einhaltung der Hygieneregeln) bis zu den erneuten Einschränkungen im November haben 40 Veranstaltungen stattgefunden, die von etwa 800 Interessierten besucht wurden.

„Das Büchereiteam ist sich bewusst, dass ohne unsere 33 ehrenamtlichen Mitarbeiter Vieles nicht möglich wäre. Und deshalb gebührt ihnen besonderer Dank“, sagt Mechthild Hagemeier-Beck, bevor sie dem Gremium das Jahresthema 2021 vorstellt. Dieses lautet „Zehn Jahre neue Christian-Wagner-Bücherei – viele Gründe zum Feiern“.

Vor diesem Hintergrund verspricht die Bücherei-Leiterin den Rutesheimern, soweit möglich, viele interessante Veranstaltungen, Aktionen und ein topaktuelles Medienangebot.