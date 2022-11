Chorsingen und Corona Chöre bestimmen ihr Schicksal selbst

Überalterte Männerchöre scheitern

Woran viele Männerchöre offenbar scheitern. „Sie sind im Rückgang“, stellt Angelika Puritscher fest. Warum? Die meisten reinen Männerchöre seien überaltert. „Oft passen die Strukturen nicht mehr in die heutige Zeit.“ Vereine, die auf gemischte Chöre oder auf zusätzliche Ensembles umstrukturieren und zusätzlich Männerchor singen, hätten dabei mehr Chancen. Angelika Puritscher sagt: „Reine Männerchöre betreiben selten Jugendarbeit. Das rächt sich.“

Bundesweit werden mehr als vier Millionen aktive Sängerinnen und Sänger gezählt. Damit gilt Chormusik als eine wesentliche Säule des Laienmusizierens. Die der Bund bereitwillig fördert, etwa mit dem Programm „Neustart Amateurmusik“ oder dem jetzt beschlossenen Amateurmusikfonds über fünf Millionen Euro, um die Strukturen der Amateurmusik, der „bedeutenden Chor- und Orchesterlandschaft“, nach der Pandemie in der Fläche zu sichern. Laut dem Bundesmusikverband Chor & Orchester machen in Deutschland mehr als 14,3 Millionen Menschen in ihrer Freizeit Musik. „Die Initiativen der Fördermaßnahmen treffen schon den Kern für alle unternehmungslustigen und -willigen Vereine“, sagt Angelika Puritscher. Wer die Fördergelder nutzte, habe auch was bewegen können. „Nun können auch Regionalchorverbände Anträge stellen.“ Etwas bewegen, das will auch der Chor Korntal. Er probt momentan intensiv für sein Adventskonzert am 11. Dezember. „Danach ziehen wir Bilanz“, kündigt die Vorsitzende Gurka an. Die, klar, Folgen haben wird.