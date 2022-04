Unter dem Motto „Gregorianik meets Pop - Vom Mittelalter bis heute“ ist das Vokaloktett seit einem Jahr auf Tournee durch Europa. Der Männerchor aus dem ukrainischen Lwiw begeistert das Publikum mit gregorianischen Chorälen, orthodoxen Gesängen und Liedern aus der Zeit der Renaissance und des Barock unter der künstlerischen Gesamtleitung von Oleksiy Semenchuk. Zu hören sind sie am Dienstag von 19.30 Uhr an in der Stadtkirche Leonberg.