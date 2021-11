Chöre in Renningen Motivationskick für den Live-Auftritt

Renningen - Wir singen wieder“, hieß es jetzt in der Stegwiesenhalle. Und so begrüßten die Sängerinnen von Voices of Joy und die Sänger von Male:Vox in der pandemiekonform gut besetzten Halle ihr Publikum mit viel Schwung und Freude am Singen. Sie zeigten, dass ihre Stimmen während der verschiedenen Lockdown-Zeiten keineswegs eingerostet sind, was das Publikum mit viel Beifall quittierte.