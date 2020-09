Chöre im Strohgäu Das Zusammensein steht im Vordergrund

Strohgäu - Die Vorfreude ist riesig: Nachdem der Chor Young Voices Korntal am 11. Juli die Proben wieder aufgenommen hat, wird dies der gemischte Stammchor am 6. Oktober tun. „Es ist ergreifend, wieder gemeinsam zu singen“, sagt die Vorsitzende Renate Gurka. Alle Mitglieder des Stammchors bedauerten sehr, dass sie bisweilen allein singen müssen. „Corona ist hart für uns.“ Doch viele Sänger seien 75 bis 85 Jahre alt. „Deshalb war es bisher nicht ratsam zu singen. Die Chorleute hatten auch ihre Bedenken, obwohl wir in unserem Chortreff im Haus der Feuerwehr die Abstände einhalten können“, sagt Renate Gurka.