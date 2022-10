Charity Bike Cup Schweiß rinnt am Col de Heimerdingen

50 000-Euro-Meilenstein Seit seiner Erstauflage 2007 in Weil der Stadt hat der Charity Bike Cup bereits 568 000 Euro für Kinder in Not gesammelt. Am Montag kamen erstmals in der Historie über 50 000 Euro dazu, der genaue Betrag muss in diesen Tagen erst noch ermittelt werden. „Ein Meilenstein“, freute sich Patrick Betz vom Veranstalter Radsportakademie. Wie immer geht die Spendensumme an Star Care, also an Kinder in Not. Der gemeinnützige Verein sorgt dafür, dass die Gelder für Projekte in der Region verwendet werden. In diesem Jahr werden unter anderen der Verein Mukoviszidose, die Aktion Wunschbaum und weitere karitative Einrichtungen unterstützt.