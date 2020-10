Charity Bike Cup in Heimerdingen Wetter und Teilnehmer sind treu

Stolzer Betrag: Der Aufwand der Organisatoren hat sich gelohnt – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn am Ende stand eine Spendensumme von 35 000 Euro für den guten Zweck. Der Erlös geht wie immer an Star Care, also an Kinder in Not. Unterstützt werden damit karitative Einrichtungen in der Region. Wem genau welcher Betrag zu Gute kommt, steht noch nicht endgültig fest. Geknackt wurde damit auch die Halbe-Million-Schallgrenze. Seit der Premieren-Veranstaltung 2007 kamen schon über 500 000 Euro für die gute Sache zusammen.

Weltmeister und Radsport-Legenden

Stars am Start: Wie immer kamen Prominente aus den unterschiedlichsten Bereichen: Ein Fußball-Weltmeister (Guido Buchwald), ein Tatort-Kommissar (Richy Müller), ein Skisprung-Weltmeister (Alexander Herr), eine Biathlon-Weltmeisterin (Simone Hauswald) und Radsport-Legenden (Didi Thurau, Olaf Ludwig) – um nur einige zu nennen. Echte Kunst: Eigentlich kamen die prominenten Teilnehmer, um Rad zu fahren. Doch am Vorabend wagten sie sich auf weitestgehend unbekanntes Terrain: Die Stars betätigten sich künstlerisch. Und zwar stundenlang. Mountainbiker Karl Platt, sechsfacher Transalp-Gewinner, zeichnete den südafrikanischen Tafelberg. Richy Müller dagegen signierte schlicht ein weißes Blatt Papier. „Ich wurde von vielen Seiten beraten“, erzählt er lachend, „aber am Ende habe ich mich für diesen Weg entschieden.“ In Planung ist, dass die gesammelten Werke nun ausgestellt und danach versteigert werden. Natürlich ebenfalls für den guten Zweck. Blick nach vorne: Der Charity Bike Cup 2020 war etwas ganz Besonderes. „Seit dem Ausbruch der Pandemie war es die erste Veranstaltung dieser Art in Württemberg“, weiß Patrick Betz. Nach bewährtem Muster findet das Rennen im Zwei-Jahres-Takt in Heimerdingen statt, das nächste Mal also wieder 2022. Wo die Veranstaltung im nächsten Jahr sein wird, ist noch unklar. „Jetzt sind wir erst mal glücklich, dass unter diesen besonderen Umständen dieses Jahr alles geklappt hat“, sagt Patrick Betz.