Chance für Turn-Wettkämpfe Zeitfenster bleibt bis Juli offen

Die Termine im April und Mai von der Oberliga bis hinunter zur Kreisliga sind nicht mehr zu halten. Der STB hatte beschlossen, dass mindestens acht Wochen vor dem ersten Wettkampf das Training durch die Behörden freigegeben worden sein muss. Das Ligafinale, in dem es abschließend um Auf- und Abstieg geht, ist im Männerbereich – die WTG Heckengäu ist hier mit Teams in der Verbands- und in der Bezirksliga vertreten – für den 13./14. November in Ingelheim terminiert. Das heißt, im September, spätestens im Oktober, müssten zuvor die Ligabegegnungen stattgefunden haben. Sollte dies nicht möglich sein, ist geplant, das Ligafinale als württembergisches Mannschaftsfinale für alle Vereine, die teilnehmen möchten, auszurichten – ohne Auf- und Abstiege, sondern ähnlich den Pokalwettbewerben der klassischen Ball-Mannschaftssportarten als zusätzlicher Wettkampf.