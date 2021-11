Cello Akadmie Rutesheim Sturm der Leidenschaften

Direkt unter die Haut und ins Herz

Auch Sebastian Klingers kleine Einführung zur Cellosonate e-Moll von Johannes Brahms machte das Zuhören noch interessanter. Brahms habe damit den „Altvorderen“ seine Reverenz erwiesen, zugleich sei das Werk sehr romantisch und jeder Takt klinge nach Brahms, wie Klinger sagte. Diese Sonate begleite ihn seit seiner Jugend. Warm und samtig ging der erste Satz direkt unter die Haut und ins Herz. Zart und voller Aufbegehren war die Erzählung der Instrumente, die, so Klinger, an die frühe Instrumentalmusik in Europa erinnern könne.

Auch im Sturm der Emotionen ließen Klinger und seine Partnerin am Piano, Julia Okruashvili, die Menschlichkeit im Klang des Cellos fühlbar werden, die so vielleicht nur dieses Instrument besitzt. Elegant und tänzerisch erinnerte der zweite Satz an die Zeit der Wiener Klassik, an Spitzenjabots und weißgepuderte Perücken. War da nicht ein Hauch von Menuett? Nur kurz – dann entfaltete sich die Komplexität der Brahms’schen Klangsprache auf das Schönste. Klar und energisch nahm sich das Fugato im dritten Satz aus – eine Verneigung vor Johann Sebastian Bach? Voller Energie und Leidenschaft entwickelte sich daraus ein temperamentvolles Finale.

Vielschichtige musikalische Struktur

Danjulo Ishizaka stellte zusammen mit Pianistin Naoko Sonada die Cellosonate g-Moll von Frédéric Chopin vor: Das letzte Werk, das zu Chopins Lebzeiten veröffentlicht wurde, und eines von den nur neun Werken, dass dieser für ein anderes Instrument als das Klavier geschrieben hatte. Komponiert hatte er es für seinen engen Freund Auguste Franchomme, den damals vielleicht bekanntesten Cellisten Frankreichs. Die letzten drei Sätze wurden von beiden bei Chopins letztem öffentlichem Konzert am 16. Februar 1848 in der Salle Pleyel zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die viersätzige Sonate bietet dem Ohr eine vielschichtige musikalische Struktur. Im ersten Satz leuchtete immer wieder das Eingangsmotiv der Cellostimme auf – immer wieder in einem anderen Kontext. Ein anderer Chopin als der, dessen Etüden und Nocturnes bis heute vielen Menschen mit seinem Namen in Verbindung bringen. Immer wieder blitzten jedoch jene silbrigen Klavierläufe auf, die auch in den früheren Klavierwerken unverwechselbare Akzente setzen.

Lesen Sie hier: Die schönsten Konzerte entstehen an der Tischtennisplatte

Vor allem aber führten die Instrumente die Zuhörenden durch einen Sturm der Emotionen: Zerrissenheit, Aufbegehren, Nachdenklichkeit und Melancholie. Bittersüß und kantabel intonierten Ishizaka und Sonoda das besonders bekannte „Largo“, ehe der vierte Satz voller Energie den musikalischen Bogen zu Ende führte.

Viel Applaus gab es für alle Beteiligten, die den Auftakt zur Cello-Akademie in vollen Zügen genossen haben.