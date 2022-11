Cello-Akademie Rutesheim Ohne Gastfamilien geht nichts

Wenn er selbst dann im Wohnzimmer in Erdgeschoss sitze, freue er sich einfach am wunderbaren Celloton sagt er lächelnd. Den liebt er selbst dann, wenn es kompositorisch auch mal ein wenig durcheinandergeht. „Die beiden sind so unglaublich talentiert!“ Hattie arbeitet an den Paganini-Variationen und einem Stück von Francis Poulenc, Elena an einer Sonate von César Franck und einem Werk von Johann Sebastian Bach.

In Rutesheim willkommen gefühlt

Sie finden es richtig schön, in einer Familie zu wohnen. Inspirierend sei die Akademiewoche, sagen sie übereinstimmend – und dass sie hier ihr Spiel wirklich verbessern können. Begeistert ist Elena auch von der Saitenberatung. Dass man sich in Rutesheim sehr willkommen fühlt und alles so entspannt abläuft, schätzen beide sehr. Durch ihr gemeinsames Basislager im Hause Granville sind sie außerdem inzwischen Freundinnen geworden. Zweimal haben sie schon gemeinsam mit Juliette und Simon zu Abend gegessen.

Am Donnerstag waren sie gemeinsam beim Konzert und danach zum Empfang eingeladen. Aber das wird nicht das einzige Konzert sein, das die Granvilles besuchen. Die Liebe zur Musik hat der Engländer aus seinem Elternhaus mitgenommen, wo neben Frank Sinatra und Mike Oldfield auch jede Menge Jazz und Klassik gehört wurde.

Ein kleiner Teil einer später vielleicht großen Geschichte

Schön ist an der ganzen Geschichte, dass Simon und Juliette Granville erst vor acht Wochen geheiratet haben. Doch, in den Flitterwochen waren sie schon, aber direkt danach haben sie sich als Herbergseltern gemeldet. Angst, dass etwas schiefgehen könnte, hatten sie keine.

„Wir waren sicher, dass der Blick der jungen Leute in Richtung Akademie gehen wird und nicht in Richtung Kneipenlandschaft“, sagt Simon Granville und schmunzelt. „Und wenn sie in 25 Jahren ganz oben sind, erinnern sie sich vielleicht an die Woche in Rutesheim – und dann sind wir auch ein kleiner Teil der Geschichte.“