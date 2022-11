Cello-Akademie Rutesheim Hohes Niveau und viel Gemeinschaftssinn

Gute Nachrichten sind dieser Tage ja eher selten. Umso schöner, wenn es gleich eine ganze Reihe davon zu vermelden gibt – alle im Hinblick auf die 13. Cello-Akademie Rutesheim, die mit dem fulminanten Abschlusskonzert am 5. November zu Ende gegangen ist. Unter anderem spielte die erst elfjährige US-Amerikanerin Ella Wimbiscus aus dem Meisterkurs von Claudio Bohórquez das Allegro aus Luigi Boccherinis Cello-Konzert in B-Dur mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter Leitung von Douglas Bostock und löste damit große Begeisterung aus. Die Veranstaltung war, wie auch die anderen Konzerte in der zweiten Wochenhälfte, ausverkauft, wie der Gründer und Leiter der Festivals, Matthias Trück, vermeldet. Aber auch alle anderen Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Die Atmosphäre sei an allen Abenden großartig gewesen, auch, weil das Publikum richtig mitgegangen sei, freut er sich.