Cello-Akademie in Rutesheim Ein virtuoser Auftakt der Dozenten

Da konnte man bei den beiden Stücken, die Wen-Sinn Yang gemeinsam mit Pianistin Chifuyu Yada darbot, wieder ein wenig durchatmen. Beides Werke mit Variationen: das eine aus der Feder von Ludwig van Beethoven über die Melodie „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ (WoO 46), das andere von Franz Schubert in einem Arrangement von Gregor Piatigorsky.

Das gefühlvolle, warme Timbre, die Gesanglichkeit des Cellos kamen beim Beethoven-Stück aufs Schönste zur Geltung. Der oft neckende Unterton in Schuberts Musik zauberte immer wieder ein Lächeln auf die Lippen der Zuhörenden und auch die des Musizierenden. Zunehmend virtuoser wurde das Ganze, bis schließlich einzelne Töne kaum mehr voneinander zu unterscheiden waren.

Liebe und Solidarität trotz Krieg

Als Ukrainer richtete Denis Severin zunächst ein paar Worte ans Publikum und betonte, wie dankbar er für die Unterstützung seines Landes sei und dass neben den Schrecken des Krieges auch nicht übersehen werden dürfe, wie viel Liebe und Solidarität der Konflikt zum Vorschein bringe. Wunderbar passt dazu die tief melancholische Elegie des ukrainischen Komponisten Mykola Lyssenko, die er gemeinsam mit seinem Pianisten Nicolai Gerassimez zauberte. Beide verschmolzen über ihre Instrumente zu einer intensiven, wunderschön strömenden, sinnlichen Klangeinheit.

Jakob Spahn wiederum hatte ein Werk des Komponisten Samuel Coleridge-Taylor im Gepäck, der vor gut hundert Jahren lebte. Geboren in London, hatte er afrikanische Wurzeln und war daher zu dieser Zeit eine Ausnahmeerscheinung. Seine Variationen für Cello und Klavier h-Moll brachte Spahn zusammen mit Pianistin Dunja Robotti zu Gehör. Neben kraftvollen Akkorden und einer gehörigen Portion Virtuosität zum Schluss gab es hier auch Raum für verträumte Passagen.

Dazu passte perfekt dann der Abschluss von Attila Pasztor mit Nicolai Gerassimez. Sie musizierten die Introduktion et Polonaise Brillante (op. 3) von Frédéric Chopin. Mit viel Seele und großer Leuchtkraft verwandelten die beiden Künstler die Noten in mitreißende Klänge. Butterweich perlten die für Chopin so typischen Klavierläufe, beide Instrumente zeigten sich als sich gegenseitig inspirierende Partner. Musik der Romantik, wie sie schöner nicht sein kann – und alles zusammengenommen ein wunderbarer Beweis dafür, dass es nicht immer langer Wege bedarf, um großartige Musik genießen zu können. Der Cello-Akademie sei Dank.

