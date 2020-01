CDU-Neujahrsempfang in Leonberg Unprätentiös und unaufgeregt

Auf dem Vorplatz stehen die Leonberger Polizei-Einsatzleiterin, Oberkommissarin Keck, und ihre Frauen und Männer postiert. Um viertel vor sieben fährt der Wagentross der Ministerin vor. Annegret Kramp-Karrenbauer, dezent begleitet von Leibwächtern mit Knöpfen im Ohr, wird von Oliver Zander, dem Bundestagsabgeordneten Marc Biadacz und der Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz begrüßt.

Eine On-Off-Beziehung

Die Parteichefin und mögliche Kanzlerkandidatin gibt sich gewohnt unprätentiös. Umringt vom lokalen Begrüßungskomitee geht sie ins Foyer, aus dem sich die meisten in Richtung Saal verabschiedet haben. Geduldig lässt sie sich fotografieren und schreibt Autogramme.

Oliver Zander nennt den Kontakt zu AKK eine „On-Off-Beziehung“. Vor zwei Jahren hatte er die damalige Generalsekretärin eingeladen, nach ihrer Wahl zur Parteichefin aber nichts mehr von ihr gehört. Doch er ließ nicht locker.

„Ich bin froh, dass wir unsere Beziehung auf On gestellt haben“, erwidert sie und lässt erkennen, dass sie sich in der familiären Leonberger Atmosphäre wohl fühlt. Doch nach gut zwei Stunden ist sie weg – so unauffällig wie sie gekommen ist.