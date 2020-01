CDU-Neujahrsempfang in Leonberg Moderner Konservatismus à la AKK

AKK: Man hat das Gefühl, der Mensch beginnt mit dem Abi

Die Probleme liegen für den rührigen Unternehmer auf der Hand: Fachkräftemangel, zu viel Bürokratie und zu wenig Handwerker. Alles Bälle, die Annegret Kramp-Karrenbauer gerne aufgreift: „Man hat das Gefühl, dass in Deutschland der Mensch erst mit dem Abitur beginnt“, sagt die mit fünf Geschwistern im saarländischen Püttlingen aufgewachsene 57-Jährige. „Das war und ist falsch.“

Sie lobt Schaibles Weg, Kleine zusammenzuführen, um gemeinsam stark zu sein und stellt eine Entbürokratisierung in einer neuen politischen Konstellation in Aussicht. Die Bonpflicht selbst für Kleinstbeträge im Einzelhandel soll im Koalitionsausschuss überprüft werden.

„In manchen Ländern reicht es, wenn 90 Prozent der bürokratischen Vorgaben erfüllt werden“, blickt AKK, die neben der französischen Grenze aufgewachsen ist, zu den europäischen Nachbarn. „Bei uns müssen es immer 110 Prozent sein, selbst wenn 80 Prozent akzeptabel wären.“

Nicht selbstzufrieden und blauäugig ins neue Jahrzehnt gehen

Wie sehr die Bürokratie selbst die Bundeswehr durchdringt, erlebte die Verteidigungsministerin bei einem Truppenbesuch in Mali: „Mir hat ein Soldat gesagt, er ist zum Bund gegangen, um der Bürokratie zu entfliehen. Und was findet er in der afrikanischen Wüste vor? Einen Umweltbeauftragten für Mülltrennung!“

Die Leute lachen. Ansonsten bleibt die prominente Rednerin gewohnt sachlich und bedient das vornehmlich parteifreundliche Publikum mit modernem Konservatismus à la AKK: „Der Erhalt der Schöpfung als Geschenk Gottes ist tief in unserer DNA verwurzelt“, sagt sie zum Kampf gegen den Klimawandel. „Das ist keine Erfindung der Grünen.“ Lösungen gebe es aber nicht „mit Katastrophenszenarien, sondern mit Verstand. Wenn wir ein heruntergewirtschaftetes Land sind, können wir die Zukunft nicht bewältigen“.

Die CDU-Chefin bekennt sich zu Fachkräften aus dem Ausland, aber: „Es ist gerechtfertigt, dass jeder Staat seine eigenen Interessen hat und die Zuwanderung steuert.“ Hier ist der Applaus besonders laut, genau wie bei ihrer Forderung nach Steuersenkungen und der vollständigen Abschaffung des Solidaritätsbeitrages.

„Gehen Sie nicht selbstzufrieden und blauäugig – aber auch nicht in Katastrophenstimmung – ins neue Jahrzehnt“, wünscht die CDU-Parteichefin den Leonberger Bürgern. So drückt es wohl nur AKK aus.