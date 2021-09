CDU Leonberg kritisiert Luftfilter allein tun es nicht

Damit hätte zeitnah die Installation zu Beginn des Schuljahres in den kritischen Räumen erfolgen können. Es sei längst bekannt, dass Luftfilter zur Bewältigung der Pandemie an Schulen und Kitas im Herbst und Winter einen entscheidenden Beitrag leisten werden, um Schließungen zu vermeiden. Somit sei wertvolle Zeit vergangen, und es sei fraglich, ob aufgrund der derzeitigen Lage auf dem weltweiten Markt genug Filteranlagen, unter den Voraussetzungen Fördermittel zu erhalten, zur Verfügung stehen. Darüber hinaus befürwortet die CDU die Wiedereinführung der Lolli-Tests in Schulen und Kitas. Bei letzteren sei die Gefahr der Übertragung durch enge Kontakte sehr hoch.