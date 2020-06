CDU Leonberg Der Mietspiegel in Leonberg ist nicht aktuell

„Ein aktueller Mietspiegel“, sagt die Fraktionsvorsitzende Elke Staubach, „ist eine wichtige Grundlage für den Abschluss des Mietvertrages und reduziert Diskussionen und eventuelle Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern“.

Die in 89 Kommunen in Baden-Württemberg geltende Mietpreisbremse besagt, dass Mieten in neu abgeschlossenen Mietverträgen künftig maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen dürfen. Will der Vermieter die Miete erhöhen, muss er künftig zwei Grenzen beachten: die ortsübliche Vergleichsmiete und die Kappungsgrenze. Der Vermieter darf die Miete innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 15 Prozent (früher 20 Prozent) erhöhen, auch wenn die ortsübliche Vergleichsmiete noch nicht erreicht ist.

Zudem soll künftig bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eine von drei auf fünf Jahre verlängerte sogenannte Kündigungssperrfrist gelten. Diese greift, wenn ein Mietshaus in Eigentumswohnungen aufgeteilt wird. So sind die Mieter nun fünf Jahre lang vor einer Kündigung wegen „berechtigten Interesses“ des Vermieters geschützt.