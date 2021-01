Bedenken beim Datenschutz haben die Christdemokraten bei einer Live-Übertragung von Sitzungen für Bürger nicht. Es reiche, wenn die Kamera direkt auf den jeweiligen Redner fokussiert sei. Der Leonberger CDU-Chef Oliver Zanderschlägt dazu vor, dies über die Facebook-Seite der Stadt umzusetzen. In jedem Fall sei jetzt die Stadtverwaltung am Zug. „Könnten doch so viele Bürgerinnen und Bürger ohne Risiko von Zuhause aus die Schwerpunkte der Fraktionen und Gruppierungen für 2021 verfolgen“, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende Elke Staubach.