CDU im Wahlkreis 6 Ein Riss geht durch den Wahlkreis

Menzel will das Direktmandat zurückholen

Viereinhalb Jahre ist der letzte Wahlkampf her, der der CDU in Mark und Bein gefahren ist. Zum ersten Mal rutschen die Christdemokraten ab auf Platz zwei, verlieren 38 von 60 Direktmandaten, darunter auch den Wahlkreis Leonberg/Herrenberg/Weil der Stadt. Er habe damals schon ein schlechtes Gefühl gehabt, sagt Swen Menzel heute. Damals war er Zweitkandidat von Sabine Kurtz, also ihr engster Mitstreiter. „Ich war dabei, bei ihrem Wahlkampf, beim Infostand“, erzählt er. Es war die Hochzeit der Diskussion um die Flüchtlingspolitik, der Kritik an der CDU und an Angela Merkel. Menzel wagt eine Behauptung: „Wenn man sich ernsthaft mit den Leuten auseinandersetzt, kann man viel erreichen.“ Und mit Blick auf Kurtz: „Dieser Austausch hat mir gefehlt.“

Ganz oben auf seiner Internetseite hat Menzel sein wichtigstes Projekt notiert: „Ich habe das klare Ziel, das verlorene Direktmandat für die CDU zurückzugewinnen“, steht da. Was aber ist vor viereinhalb Jahren schief gelaufen? Der 42-Jährige nennt die Organisation des Wahlkampfs, die fehlende Durchschlagskraft. „Wenn ich selbst nicht von etwas überzeugt bin, kann ich andere auch nicht überzeugen.“ Manchmal habe er das Gefühl, man habe in der CDU akzeptiert, dass die Grünen eh gewinnen.

Kurtz: Ich habe nicht übers Aufhören nachgedacht

All das richtet sich direkt gegen Sabine Kurtz. Seit 14 Jahren sitzt die 59-Jährige im Landtag. Zweimal hat sie das Direktmandat gewonnen, 2016 bekam sie – nach einer aufregenden Wahlnacht, in der alles auf der Kippe stand – noch ein Zweitmandat. 2017 bis 2019 war sie Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, der die Skandale um die Hochschule Ludwigsburg aufklärte. Seit April 2018 ist Kurtz Vizepräsidentin des Landtags.

Lesen Sie hier: Die sachliche Parlaments-Vizepräsidentin

Und damit formal eine der ranghöchsten Politikerinnen im Land. Früher war man stolz in der CDU, wenn es jemand aus den „eigenen Reihen“ geschafft hat. 2020 hört sich das im Wahlkreis Leonberg/Herrenberg anders an. Jemand wirft Kurtz „Arroganz der Macht“ vor. Jemand fordert sie auf, die Bürger mitzunehmen und sich „nicht in der S-Klasse durch die Gegend kutschieren zu lassen“.

Beide Äußerungen stammen vom stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Herrenberg. Swen Menzel selbst ist der Vorsitzende der CDU Herrenberg. Sabine Kurtz war lange Jahre, von 2003 bis 2017, Vorsitzende der CDU Leonberg. Beide Städte bilden zwei Pole eines großen, gemeinsamen Wahlkreises, und das macht die Sache so kompliziert. Es gibt kaum Berührungspunkte, weder geografisch, noch personell. Man sieht sich wenig, man kennt sich kaum. Jeder wittert Benachteiligung. Etwa einer der schlimmsten Vorwürfe gegen Politiker: Sie seien zu wenig präsent.

Sabine Kurtz kennt all das, auch die Vorwürfe. „Ich habe nicht übers Aufhören nachgedacht“, sagt sie, auch nach dem Verlust des Direktmandats nicht. „Gewählt ist gewählt, die Leute begreifen mich als ihre Abgeordnete und wenden sich an mich.“ Das Wahlergebnis werde von der Großwetterlage massiv mit beeinflusst – immerhin sei ihr Ergebnis besser als das landesweite CDU-Ergebnis „Es braucht jetzt jemanden, der Erfahrung, Kontakte und Kenntnisse hat“, sagt sie.