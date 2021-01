CDU-Basis im Altkreis zur Vorsitzendenwahl Der Außenseiter holt deutlich auf

„Ich persönlich favorisiere Ministerpräsident Armin Laschet“, so die Leonberger CDU-Kommunalpolitikerin. Er vertrete die Mitte der Partei und sei am ehesten in der Lage, die verschiedenen Facetten und Schwerpunkte innerhalb der Union zu integrieren. „Im Übrigen hat Armin Laschet auch über lange Zeit und unter schwierigen Bedingungen Stehvermögen bei wichtigen Aufgaben bewiesen“, rechnet Elke Staubach dem Kandidaten an. „Friedrich Merz hat dagegen vor einigen Jahren das Handtuch geworfen und ist in die Wirtschaft gegangen.“

Kurtz: Röttgen könnte CDU jünger und weiblicher aufstellen

Er habe sich nicht durchgebissen mit seinen Ideen und Vorstellungen. Norbert Röttgen habe in den Umfragen aufgeholt. Von daher werde es spannend, meint Staubach, wer nun letztendlich als CDU-Bundesvorsitzender gewählt wird.

Eine der insgesamt 1001 stimmberechtigten CDU-Mitglieder ist Sabine Kurtz. Für die Leonberger Landtagsabgeordnete ist derjenige der Richtige an der Parteispitze, der die notwendige Zeit und die Erfahrung sowie die bundespolitische Verankerung für diese nicht einfache Aufgabe mitbringt: „Eine ganz schwere Wahl.“ Dennoch hat Sabine Kurtz ihren Favoriten gekürt: Sie wird wohl bei Norbert Röttgen ihr Kreuz machen. „Der ist in der Lage, die CDU breiter aufzustellen, sie jünger und weiblicher zu machen.“ Röttgen sei in der Lage, Ökologie und Ökonomie mit globalem Denken zu verknüpfen.