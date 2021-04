Carsharing in Rutesheim Die Autos nutzen, ohne sie zu besitzen

Rutesheim - Am Rathausplatz in der Rutesheimer Ortsmitte, an der S-Bahn-Station und in der Heimsheimer Straße in Perouse beim Netto-Parkplatz stehen die Autos: Ab sofort können die Rutesheimerinnen und Rutesheimer können das Carsharing-Angebot der örtlichen Firma Ford Epple nutzen. Für den Anfang stehen drei Autos zur Verfügung.