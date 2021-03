Carsharing im Enzkreis Der Start ist noch schleppend

Enzkreis - In Mönsheim, auf dem Parkplatz des Sportgeländes, geschickt gelegen zwischen den Wohngebieten Appenberg und Gödelmann, ist seit Januar das Elektroauto vom Typ Renault Zoe Z.E.50 an der Ladesäule des Vertragspartners EnBW geparkt. Die Gemeinde hatte sich im vergangenen Jahr mit den Enzkreis-Kommunen Wimsheim, Wurmberg und Heimsheim zusammengeschlossen, um mit ihrem E-Carsharing-Projekt einen aktiven Beitrag zur Energiewende beizusteuern. Im Vergleich zum konkurrierenden Anbieter Deer in Calw muss das E-Auto beim EnBW-Projekt der Enzkreis-Kommunen, das zunächst auf drei Jahre angelegt ist, nach der Benutzung wieder an die Ladestelle vor Ort zurückgebracht werden.