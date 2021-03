Caritas in Weil der Stadt Doris Danzer hilft denen, die nicht mehr weiterwissen

Struktur in verworrene Situationen bringen

Wenn nötig, stellt sie den Kontakt zu Behörden und anderen Einrichtungen her. „Wir versuchen, Klarheit und Struktur in verworrene Situationen zu bringen“, beschreibt die Beraterin ihre Tätigkeit. Und diese Funktion als Clearing-Stelle entspricht auch dem Verständnis der Allgemeinen Sozialberatung aus Sicht der Caritas. Die ASB soll eng mit anderen und spezialisierten Diensten und Einrichtungen zusammenarbeiten. Sie könne auch zu Fachstellen bei der Caritas weitervermitteln, etwa zur Schuldnerberatung, zur Suchtberatung oder zur psychologischen Beratung. Außerdem strebe sie eine Vernetzung mit anderen Institutionen in Weil der Stadt an, sagt die Sozialpädagogin Danzer, die Zusatzausbildungen etwa in systemischer Familientherapie, als Systemische Coachin oder als zertifizierte Mediatorin absolviert hat.