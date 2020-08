Caravan-Handel in Steinenbronn Urlaub mit geringem Infektionsrisiko

Doch wer sich in Sicherheit vor überfüllten Stränden und Campingplätzen wähnt, weil er das Ausland und Hotels meidet, der hat sich geschnitten. An der Ostsee mussten beispielsweise Strandzugänge wegen eines zu hohen Andrangs gesperrt werden. „Wenn ich an die Ostsee fahre, brauche ich mich nicht wundern, wenn Campingplätze und Restaurants voll sind. Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist überlaufen“, sagt Deckstein. Sein Tipp: einen Campingplatz wählen, der etwas außerhalb liegt.