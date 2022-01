Luftbilderserie – BW von oben Wie Warmbronn in kurzer Zeit stark gewachsen ist

Mit dem neuen Bürgermeister beginnt die rasante Entwicklung

Es beginnt damit, dass bei der Bürgermeisterwahl am 14. Oktober 1962 der Amtsinhaber Kurt Pape gegen den 25-jährigen Verwaltungsinspektor Eberhard Fork aus Stuttgart mit 199 zu 285 Stimmen das Rennen verliert. Mit Fork kommt ein junger, dynamischer Bürgermeister ins Amt, der Großes mit Warmbronn vorhat. „Man kann nicht sagen, dass es unter Kurt Pape keinen Fortschritt gegeben hatte“, sagt Hug-von Lieven. In seiner Amtszeit wird der Sportplatz und eine neue Grundschule oberhalb des Friedhofes „Auf der Staige“ gebaut. Sie ersetzt die bisherige in der Hauptstraße 40. Kurt Pape wird aber zum Stolperstein, dass die Bevölkerung den neuen Schulstandort an zentraler Stelle im Ort bevorzugt hätte. Mit der Wahl von Eberhard Fork zum neuen Bürgermeister und einem neuen Gemeinderat startet der Ort ein ehrgeiziges Zukunftsprogramm. „Es ging darum, was man mit Warmbronn macht, das verschlafen war und keine Industrialisierung hatte“, erklärt Hug-von Lieven. In einem Gutachten zu städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten wird dem kleinen Örtchen eine Inselsituation im Stuttgarter Raum bescheinigt, an dem die stürmische Entwicklung, wie sie andere Gemeinden im Umland erlebten, bislang vorbeigegangen ist.

Warmbronn werden sehr guten Voraussetzungen für eine gehobene Wohngemeinde bescheinigt. Empfohlen wird ein Wohnungsbau mit begrenzter Ansiedlung. Dabei liegt eine Befürchtung nahe: Kann die Gemeinde dies finanziell stemmen, zumal der Ausbau der Infrastruktur notwendig ist?

Die „Neuen“ im Ort machen sich an die Arbeit. 1964 beschließt der Gemeinderat einen Flächennutzungsplan. Und da werden nach dem Motto „nicht kleckern, sondern klotzen“ in Windeseile die Neubaugebiete Brenntenhau, Riegeläcker, Ziegelwiesen und Künzen-Gebiet ausgewiesen. Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser und Hochhäuser sprießen aus dem Boden.

Warmbronn wird mit seiner Nähe zu Stuttgart ein Geheimtipp für die Städter. Widerstand von den Alt-Warmbronnern gibt es kaum, da sie finanziell vom Verkauf ihrer Äcker und Streuobstwiesen profitieren.

Politisch ist die rasante Entwicklung gewollt, denn 1966 stößt die Landesregierung eine große Kreis- und Gemeindereform an, um die Verwaltungen künftig größer, finanzstärker und effektiver zu gestalten. Die Zahl der Landkreise soll reduziert, kleinere Gemeinden zu größeren Einheiten zusammengefasst werden. Die Mindestgröße für den Erhalt der Eigenständigkeit legt die Landesregierung zunächst bei 5000 Einwohnern fest, später wird diese Zahl auf 8000 erhöht.

Warmbronn stimmt „freiwillig“ der Eingemeindung zu

„Das hätte Warmbronn nie erreichen können, trotzdem kämpfte der Ort bis zuletzt gegen die Eingemeindung mit Leonberg“, sagt Christina Hug-von Lieven. Auch, weil die Einwohner eher nach Stuttgart orientiert sind. 1974 bleibt keine Wahl, Warmbronn stimmt einer „freiwilligen“ Eingemeindung zu, handelt noch ein paar „Prämien“ heraus, wie etwa eine Ortskernsanierung oder den Ausbau der Ortsdurchfahrt. Denn bis dato prägen hier noch Schotterstraßen und Misthaufen vor den Türen das Ortsbild. Das Milchhäusle in der Hauptstraße (dort wo heute die Volksbank ist) ist Zeuge der bäuerlichen Vergangenheit.

Mit der Eingemeindung müssen auch einige Straßennamen geändert werden, um eine Doppelung im Gesamtgebiet zu vermeiden. So wird etwa die Bergstraße zur Berghalde, die Berliner- zur Brandenburger Straße, der Eltingerweg zur Steigwaldstraße, die Stuttgarter- zur Büsnauer Straße.

Ein wunder Punkt: die „Apfeläcker“

Ein wunder Punkt sind die „Apfeläcker“, seit 1977 ein Thema in der Gemeinde. Die Befürworter und Gegner einer Bebauung – die an das bestehende Wohngebiet „Vordere Lauerhalde“ angrenzen könnte – sind sich spinnefeind. Zunächst ist der Ortschaftsrat für eine Bebauung, dann ist er dagegen.

Im Herbst 1997 macht der Leonberger Gemeinderat, der den Bebauungsplan als Satzung beschließen will, überraschend einen Rückzieher und lässt das Vorhaben platzen. Das erbost die Grundstückseigentümer so mächtig, dass sie alle Obstbäume auf dem Gelände absägen.

Die Warmbronner sind sehr aktiv und engagiert. Sie organisieren unter der Regie von Pfarrer Hermann Aichele ihr erstes Maifest, um Alt- und Neubürger näher zusammen zu bringen. Heute würde man wohl „Quartiersmanagement“ dazu sagen. Sie stemmen sich in den 1980er Jahren gegen Pläne des Bundes, der eine Autobahnverbindung vom Dreieck Leonberg zum Anschluss Gärtringen in Erwägung zieht. Die Trasse wäre sehr nah an Warmbronn verlaufen.

Der Ort ist auch für junge Familien attraktiv

Die Pläne werden schließlich zu den Akten gelegt, weil sie nicht die erhoffte Entlastung für die von Durchgangsverkehr betroffenen Kommunen bringen würde. Schließlich kämpfen die Warmbronner auch für den Erhalt ihres Rathauses, das im Jahr 2008 von der Bürgerstiftung übernommen wird und in Eigeninitiative umgebaut wird.

Im Dezember 2021 zählt Warmbronn 4290 Einwohner. Tendenz steigend, denn der Ort ist auch für Familien attraktiv. Die Stadt Leonberg bemüht sich schon lange darum, in dem Bereich „Hinter den Gärten“ ein neues Baugebiet zu entwickeln. Hier sollen Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Und eine Anlage für betreutes Wohnen. Die 1,1 Hektar große Fläche ist derzeit aufgeteilt zwischen 14 Eigentümern. Für das Gebiet wird zurzeit die Entwurfsplanung für die Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen, Ver- und Entsorgung) ausgearbeitet.

Weitere Expansionspläne

Nach abschließender Abstimmung mit den Fachämtern und Behörden werden auf dieser Grundlage im nächsten Schritt der Bebauungsplanentwurf und die Unterlagen zur Erörterung der Grundstückszuteilung mit den Grundstückseigentümern überarbeitet. Dann werden Bebauungsplan- und Umlegungsverfahren fortgeführt. „Das Ziel der Stadtverwaltung ist es mit der Ausführungsplanung und Vergabe der Baumaßnahmen im Jahr 2023 zu beginnen“, sagt der Leonberger Pressesprecher Sebastian Küster.

