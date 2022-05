BW von oben Stuttgart liegt immer im Weg

Auch wenn die Straßenpläne schon bald nach der Fusion in den Hintergrund rückten, ganz still wurde es nie darum. Inzwischen sind die Pläne wieder aktuell: Im Stadtentwicklungskonzept, das Ende 2023 fertiggestellt sein soll, werden die Entwicklungsziele für die nächsten Jahre formuliert. Darin ist von der „Erstellung eines gesamtstädtischen räumlichen Entwicklungsleitbildes“ die Rede, inklusive der Betrachtung der Verkehrssituation. Ausdrücklich auch genannt ist eine „Verbindung zwischen den Stadtteilen“.

Eine Frage der Generationen

Es solle versucht werden, das Thema „ohne Vorbehalte zu diskutieren“, sagt Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos). Er beobachtet, dass das Thema einerseits „nicht mehr so präsent wie zu Beginn seiner Amtszeit“ vor 15 Jahren ist. Andererseits sei die Diskussion – wenn sie denn geführt werde – inzwischen „offener und konstruktiver“. Das sei wohl auch eine Frage der Generationen. Er selbst plädiert aus Gründen der Effizienzsteigerung, aus ökologischen Gründen und Gründen der Zeitersparnis in der „Tendenz eher zu einer Verbindung“.

Gleichwohl sei klar, dass der Anwohnerschutz hohe Priorität habe, eine solche Verbindung also für den Durchgangsverkehr unattraktiv sein müsse. Wenn man eine Straße plane, dann auf der Trasse des geteerten Verbindungsweges. Und wenn sie scheitere, dann „nicht an ordnungsrechtlichen, landschaftsschutzrechtlichen Vorgaben, sondern am politischen Willen“, so Wolf. Das Thema werde weiterhin nicht nur rational, sondern auch emotional diskutiert. Und nach wie vor hätte die Straße seiner Meinung nach „einen nicht zu unterschätzenden symbolischen Wert“.