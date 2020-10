Busverkehr in Rutesheim Neuer Takt für den Stadtbus

Rutesheim - Vom nächsten Fahrplanwechsel am 13. Dezember an wird auch die S 60 in und aus Richtung Böblingen im Viertelstunden-Takt fahren, ausgenommen bleiben lediglich noch Randzeiten am Samstag. „Ein Grund für uns, den Takt des Stadtbusses Linie 655 um eine Viertelstunde zu verlegen“, sagt der Erste Beigeordnete Martin Killinger. Dadurch haben die Busse der Linie 655 am Bahnhof Rutesheim nicht nur Anschluss an die Bahnen in und aus Richtung Stuttgart, sondern auch in und aus Richtung Böblingen. „Das ist ein erheblicher Vorteil“, sagt auch die Bürgermeisterin Susanne Widmaier.