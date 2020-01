Busunternehmen in Weissach Zukunft des Wöhr-Reisefestivals bleibt offen

Größeres Angebot für die Kunden

Besonders beliebt ist diese Premium-Reise nicht nur wegen der Reiseroute und des Programms. Der Busfahrer fungiert hier gleichzeitig als Küchenchef und zaubert jeden Tag ein Mittagessen für die 28 Teilnehmer. Wer denkt, da gibt es jeden Tag Würstchen oder Spaghetti, der irrt. Auf der Speisekarte steht sogar Zwiebelrostbraten. Für andere sind so lange Busreisen gar nichts. Ein Paar will sich heute hier nur Tipps holen, was es für Reiseziele und Programmpunkte gibt. Sie sind noch fit und würden lieber fliegen nach Norwegen und die Reise selbst organisieren. Doch die meisten Besucher am Sonntag in der Stadthalle sind Bus-Fans und Stammkunden. Manche fahren sogar dreimal im Jahr mit Wöhr-Tours. Dass es künftig keine Tagesreisen mehr gibt, bedauern viele.

Die Kooperation mit Schlienz-Tours bietet Monika Wöhr-Kühnemann zufolge aber auch Vorteile für die Kunden. „Schlienz hat ein größeres Angebot an Flusskreuzfahrten, mehrere Schiffe sind für ihn in Vollcharter im Einsatz. Darunter sind Reisen zum Rhein in Flammen, ins malerische Südfrankreich, über die Donau oder auch eine kombinierte Flug-Schiffsreise nach Nordspanien“, erklärt die Fachfrau. Das Angebot für die Kunden werde jetzt also umfangreicher und die Reisen seien vom Preis-Leistungsverhältnis mit dem von Wöhr vergleichbar. Und: „Den von allen geschätzten Haustürservice wird es auch bei Schlienz-Tours weiter geben“, verspricht Monika Wöhr-Kühnemann.