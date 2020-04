Buslinie nach Schwieberdingen Trotz Kontaktsperre: Fahrgäste dicht an dicht

Zudem kündigte die OVR an, besagte Linie von diesem Freitag an mit einem weiteren Bus zu verstärken, bevor generell von Montag an das Angebot im gesamten Verbund hochgefahren werde. Busse und Bahnen fahren dann also wieder häufiger. Das Landratsamt in Ludwigsburg bestätigt beide Aussagen der OVR. Seit Beginn der Beschränkungen im ÖPNV seien laut der Behörde sehr wenige Beschwerden bei den Verkehrsunternehmen, dem VVS oder dem Landkreis eingegangen. Dies liege auch darin begründet, dass mit den Unternehmen vereinbart sei, die Besetzung der Fahrzeuge kontinuierlich zu überprüfen und bei Bedarf nachzusteuern.

Kommunen mit begrenztem Einfluss

So läuft das auch bei der OVR. „Wir beobachten die aktuelle Lage und damit auch das Fahrgastaufkommen. Sobald ein erhöhter Bedarf festgestellt wird, reagieren wir umgehend.“ Die fortlaufende Auswertung habe ergeben, dass im Gewerbegebiet gerade in der vergangenen Woche wieder verstärkt Fahrgäste die Busse genutzt hätten. „Daraufhin haben wir sofort reagiert und den Takt erhöht und weitere Fahrzeuge eingesetzt.“ Man gehe davon aus, „dass wir auch künftig auf eine steigende Nachfrage gut vorbereitet sind“.

Die Kommunen haben auf die Busunternehmen nur begrenzt Einfluss. Carry Buchholz, Geschäftsführerin von LVL Jäger, erwartet, dass von Montag an auch in den Bussen in Ludwigsburg und Kornwestheim wieder mehr los sein wird. In den vergangenen Wochen habe sich alles „im Rahmen“ bewegt. Lediglich vier Fahrgäste meldeten sich beim Unternehmen und beanstandeten, dass zu viel los sei.

Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen

In Abstimmung mit der Stadt wurde beschlossen, am Bahnhof in Kornwestheim, am Busbahnhof in Ludwigsburg, am Arsenalplatz sowie am Rathaus, wo die meisten Busse vorbeifahren, Personal abzustellen, um die Fahrgäste zu zählen. Außerdem befragte Jäger die Fahrer. Auch die hätten nicht den Eindruck gehabt, dass sie zu viele Fahrgäste auf einmal befördern würden, so Buchholz. „Wir hatten zunächst angedacht, die Zahl derjenigen, die einsteigen dürfen, zu beschränken“, sagt Bürgermeister Michael Ilk. Davon sei man aber relativ schnell wieder abgerückt. Er kann zwar nicht ausschließen, dass in einzelnen Fällen Busse zu voll waren, insgesamt hätten sich die Probleme in Ludwigsburg im Rahmen gehalten.

Beschwerden leite man an die Kreisbehörde weiter, heißt es aus Korntal-Münchingen, wo die Linie 501 durchfährt. „Nach unserer Kenntnis handelt es sich nur um Einzelfälle“, sagt der Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos). Im Moment blieben lediglich Appelle. „An die betroffenen Verkehrsunternehmen, trotz der auch dort oft sehr schwierigen Rahmenbedingungen für ausreichende Kapazitäten zu sorgen – und an die Fahrgäste, durch Tragen eines Mundschutzes andere Fahrgäste und damit in Gänze auch sich selbst bestmöglich vor Ansteckung zu schützen.“ Zu einem Mund-Nasen-Schutz im ÖPNV rät auch der Hemminger Rathauschef Thomas Schäfer (CDU).

Informationen an Haltestellen

Schwieberdingen steht nach eigenen Angaben in regelmäßigem Kontakt zu den Busunternehmen – und gibt Hinweise aus der Bürgerschaft gezielt an die Busunternehmen weiter, sagt Florian Bausch vom Hauptamt. Die Gemeinde habe etwa beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit Erfolg angeregt, auf den dynamischen Fahrgastinformationen an den Haltestellen eine Meldung aufzuspielen, wonach von den Wartenden der nötige Mindestabstand einzuhalten sei.