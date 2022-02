Bushaltestellen in Ditzingen Grüne Dächer für Wartehäuschen

Utrecht hatte damit begonnen, für Bienen und andere Insekten ein Nahrungsangebot im dicht bebauten Stadtgebiet aufzubauen. Mit der Begrünung seien dort das lokale Mikroklima verbessert, die Wärmestrahlung punktuell reduziert und das Straßenbild aufgewertet worden, teilt die Ditzinger Verwaltung mit. Vergangenes Jahr sei mit dem Stopp in der Dornierstraße die erste Haltestelle in Ditzingen begrünt worden. Die durch Vandalismus stark beschädigte Wartehalle am Heimerdinger Bahnhof und jene am Kreisverkehr in Hirschlanden, die allgemein in keinem guten Zustand sei, würden dieses Jahr durch neue mit Dachbegrünung ersetzt.