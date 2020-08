Bus und Bahn „Verbesserungen bedarfsgerecht eintakten“

„Sowohl im Kreistag als auch in den Gemeinderäten wird derzeit die Corona-Krise zum Anlass genommen, am Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs den Rotstift anzusetzen“, hatte Hambach gesagt und zum Protest aufgerufen sowie eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Anlass war eine Entscheidung im Ältestenrat des Kreistags – gegen das Votum der SPD –, den neuen Nahverkehrsplan im Landkreis erst im Dezember 2023 in Kraft treten zu lassen. Der frühest mögliche Termin dafür wäre der Dezember 2021 gewesen. Diese Entscheidung hatten auch die Freien Wähler mitgetragen.