Vor allem Kinder bleiben von der Preiserhöhung verschont, denn die Kinderfahrpreise bleiben stabil, heißt es in der Mitteilung. Kindergartengruppen dürfen vom 13. Dezember an sogar umsonst fahren. Belohnt wird künftig zudem, wer seine Fahrscheine im Internet oder per App kauft, denn elektronische Einzelfahrscheine werden 30 Cent günstiger als die Tickets im Barverkauf.